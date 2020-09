Nouvelle aide de la Régie foncière de la Ville de Bruxelles à ses locataires commerçants

(Belga) Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert jeudi à de nouvelles mesures de soutien en faveur des commerçants qui louent des espaces appartenant à la Régie foncière communale. Il s'agit d'une réduction de 25% pour les locataires horeca pouvant attester d'une perte de revenu de 15% ainsi que d'une réduction de 15% pour les commerces de détails pouvant attester d'une perte de revenu dans la même proportion.

Ces mesures seront appliquées jusqu'au 31 mars prochain. Elles s'inscrivent dans le prolongement du plan d'urgence lancé en mai dernier. "Beaucoup d'employés sont toujours majoritairement en télétravail, de nombreux hôtels n'ont toujours pas rouverts leurs portes et le tourisme a fortement chuté. Tout cela diminue drastiquement le flux de personnes qui passent dans les rues du centre-ville. Le renforcement des mesures sanitaires, notamment via le port du masque, et par l'obligation du respect de la distanciation sociale entraine chez les restaurateurs une baisse du nombre de couverts également. À cela s'ajoute l'augmentation des achats en ligne. Nous recevons quotidiennement, via la Régie Foncière, des demandes d'interventions de la part des commerçants justifiant de la reprise difficile de leur activité commerciale" a commenté l'échevin du Logement, Khalid Zian. Aux réductions de loyers annoncées s'ajoute la suspension, jusqu'au 31 décembre, de l'envoi des courriers de rappel et l'application des frais de rappel en cas de retard de paiement des loyers des locaux commerciaux. Ces mesures interviennent après la sortie du plan d'urgence proposé par la Régie Foncière de la Ville en mai dernier pour ses locataires commerciaux. Une exonération des loyers d'avril et mai avait à l'époque été mise en place. À cela s'était ajouté le gel de la perception du loyer de juin. En tout, 159 commerces ont pu bénéficier d'une exonération de loyer pour les mois d'avril et mai, ainsi que du report de paiement des loyers de juin 2020 à janvier 2021; dont 94 Horeca ayant aussi bénéficié d'une exonération du loyer du mois de juin.