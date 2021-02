Nouvelle arnaque: si on vous annonce une prime Covid au téléphone, "Raccrochez immédiatement"

Le service fédéral des pensions met en garde contre une arnaque téléphonique qui a été signalée à plusieurs reprises aux bureaux régionaux (Arlon et Charleroi notamment). Les escrocs téléphonent à des citoyens pour leur annoncer qu'ils ont droit à une prime Covid (généralement, plus de 1000 euros sont annoncés) et leur demandent des informations bancaires pour pouvoir la recevoir. Le SFP (service fédéral des pensions) prévient: "Si vous recevez un appel de ce genre, raccrochez immédiatement car il s’agit d’une tentative de fraude. Nous vous conseillons aussi de porter plainte auprès de la police. Jamais l’ONSS ni le SFP ne téléphoneront à un citoyen pour lui demander son numéro de compte !"

Le service fédéral des pensions rappelle que les personnes qui bénéficient d’une garantie de revenus aux personnes âgées ont bel et bien droit à une prime COVID. Cependant, cette prime leur est octroyée automatiquement, sans qu’ils aient la moindre démarche à entreprendre à cet effet. "La prime est également plus faible que le montant promis par téléphone. Elle s’élève à 50 euros mensuels pour la période de juillet 2020 à mars 2021, soit un montant total de 450 euros."

Afin de vous tenir informé des tentatives de fraude de personnes mal intentionnées qui se font passer pour le service fédéral des Pension, vous pouvez consulter cette page mise à jour régulièrement.