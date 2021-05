Nouvelle demande d'indemnités corona en Wallonie: voici les indépendants qui peuvent s'inscrire à partir de ce jeudi

La plate-forme wallonne pour que les indépendant actifs dans 13 secteurs spécifiques (voir liste plus bas) puissent introduire une demande d’indemnisation sera accessible dès demain, jeudi 27 mai.

Cette indemnité 13 concerne les secteurs suivants :

• 49320 : Transports de voyageurs par taxis

• 74109 : Conception de stands d'exposition

• 74201 : Activités photographiques

• 74209 : Autres activités photographiques

• 77293 : Location et location-bail de vaisselle, couvertures, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers

• 77294 : Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures

• 77296 : Location et location-bail de fleurs et de plantes

• 77392 : Location et location-bail de tentes

• 79110 : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes.

• 79120 : Activité des voyagistes

• 79901 : Service d’information touristique

• 79909 : Autres services de réservation