Nouvelle étape à passer au contrôle technique: quelle fraude va-t-elle tenter de détecter?

Nouvelle étape à passer au contrôle technique avec votre voiture. Les contrôleurs vérifieront à présent si vous avez bien un filtre à particules. Obligatoire, nombreux sont pourtant ceux qui fraudent sur les routes.

Pendant le contrôle technique, vous devez désormais passer une nouvelle étape, celle du filtre à particules. "Je teste les gaz d’échappement à la sortie des pots d’échappement des véhicules Euro 5 et Euro 6. On mesure le taux de particules. Il y a beaucoup plus de précisions dans les mesures qu’avec les anciens appareils", a expliqué un technicien.





"Les fraudeurs deviennent de plus en plus créatifs"



Le but de ce nouveau test est de repérer les véhicules qui roulent sans filtre à particules et cette fraude est difficile à démasquer. "Avant on savait le contrôler, mais c’est vrai que les fraudeurs deviennent de plus en plus créatifs alors on doit adapter notre stratégie et c’est pour ça qu’on teste les nouvelles machines", a fait remarquer Sophie Thiebaut, porte-parole du GOCA, Groupement des entreprises pour le contrôle automobile.





Le contrôle peut rendre aussi le véhicule plus intéressant à l’achat en 2e main



Les trois Régions s’accordent pour financer ce projet pilote ensemble à hauteur de 339.950€. Le contrôle peut rendre aussi le véhicule plus intéressant à l’achat en 2e main.



10.000 voitures devraient être contrôlées dans les six prochains mois. Au bout de cette période d’essai et si les résultats sont concluants, cette nouvelle technologie sera installée dans tous les centres de contrôle belges.