Nouvelle tendance en Belgique: de plus en plus de sociétés s'installent dans des sous-sols

Ça coûte moins cher à l’entreprise et offre un cadre insolite ou parfois historique à son activité. L'émission "coûte que coûte" de ce soir vous emmène notamment, dans les caves de Tour et Taxi à Bruxelles.

En Belgique, on aime ce qui est décalé. C'est même une de nos marques de fabrique ... Alors quand on parle de lieux insolites dans lesquels on peut faire du business, ça nous parle. Visite dans les coulisses d'entreprises qui ont de l'humour et des idées à la belge.

Dans les caves de Tour et Taxi à Bruxelles, un espace de 20.000 m2 abrite plusieurs sociétés, dont une spécialisée dans le teambuilding. Pour installer leur business, certains sont également à la recherche d’endroits désaffectés à Bossu, près de Mons.



