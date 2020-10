Nouvelles mesures annoncées par le gouvernement: vers un nouveau confinement?

Ce mardi, de nouvelles mesures ont été annoncées par les autorités du pays redessinant partiellement nos habitudes sociales (voir les détails).

Elio Di Rupo, le ministre-président wallon, était l'invité du RTL info 19 heures ce mardi soir. L'occasion d'en savoir plus sur les motivations de ces adaptations: "Comme au mois de mars, le virus circule partout. Nous sommes tous en danger. Il faut faire un certain effort et garder la distance, mettre le masque, se laver les mains plusieurs fois par jour", a-t-il rappelé. Plus tôt dans la journée, Elio Di Rupo avait qualifié la situation du pays "d'explosive". Certains craignent que d'autres mesures, similaires à celles du mois de mars, soient prises à l'avenir. Alors, sommes-nous à la veille d'un un nouveau confinement?

"On espère que non (…) Nous ne sommes pas dans cet état d'esprit. On demande à nos concitoyens: faites un effort pendant un mois. Si la propagation peut se réduire dans un mois, nous allons respirer davantage. On doit y parvenir sans quoi on pourrait avoir de plus grandes difficultés. Aujourd'hui, nous n'avons pas voulu tout bouleverser. Par exemple, on ne touche pas aux écoles. Nous disons de respecter les distances sociales, si ce n'est pas possible de porter un masque."

"Aujourd'hui la situation est très sérieuse et je comprends nos concitoyens, ils en ont marre. Mais de grâce, le virus circule partout et si on fait un petit effort chacun, on peut arrêter la propagation et trouver des solutions."