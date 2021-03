Nouvelles mesures annoncées: voici à quoi ressembleront nos vacances de Pâques

Les vacances de Pâques approchent à grand pas: alors, Qu'est-ce qui sera permis ? Qu'est-ce qui sera encore interdit ?

Cette année, les vacances de Pâques désormais appelées "vacances de printemps" ont lieu du 4 au 18 avril. Si vous ou votre famille comptiez voyager à l'étranger, le projet n'est pas permis. Les autorités du pays ont annoncé lors du comité de concertation que les voyages non essentiels sont interdits jusqu'au 18 avril compris. Vous pourrez donc déposer vos valises en Belgique: à la mer du Nord, en Ardenne par exemple. Bref, des vacances "noir-jaune-rouge" exclusivement.

Si vous comptiez vous rendre dans un parc d'attraction du pays, ce sera en revanche possible. Pareil, si vous voulez prendre du bon temps à l'extérieur: une bulle de 10 personnes est permise dès lundi prochain, enfants de moins de 12 ans non compris. Toujours avec cette bulle de 10, vous allez pouvoir profiter d'activités sportives à l'extérieur, comme du vélo, et/ou d'un petit concert à l'extérieur où maximum 50 personnes pourront se réunir. Si avec cette même bulle, vous souhaitez organiser un pic-nic dans un parc, pas de souci: distanciation et masques restent d'application. Si avec ce même groupe, l'envie de vous réunir dans un jardin pour faire un petit barbecue vous vient, le ministre de la Santé précise: "Quand on organise un barbecue, il faut être prudent sur la façon dont on l'organise. Nous comptons sur le bon sens des gens."

Traverser une maison pour se rendre au jardin est désormais autorisé

Traverser une maison pour se réunir dans le jardin est donc autorisé, a indiqué samedi le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, sur VTM Nieuws. Le Comité de concertation a décidé que les rassemblements extérieurs jusqu'à 10 personnes, moyennant le respect des mesures sanitaires comme le port du masque, seraient autorisés à partir de lundi.

Du côté des plus jeunes, bonne nouvelle. Les enfants et adolescents jusque 18 ans inclus pourront partir en camps et dormir sur place. Maximum 25 personnes avec test avant et après le séjour.