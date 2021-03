Nouvelles mesures anti-covid: les salons de toilettage pour animaux doivent-ils fermer?

Le comité de concertation a décidé d'une "pause de Pâques" durant 4 semaines, a annoncé mercredi le Premier ministre, Alexander De Croo, entouré des ministres-présidents et du ministre fédéral de la Santé. Face à la croissance de la pandémie de Covid-19 qui touche aussi bien la Belgique que ses voisins, les différents gouvernements du pays ont décidé de fermer les écoles plus tôt que prévu ainsi que les professions de contact non médicales et de restreindre l'accès des commerces non essentiels.

Quelques semaines après avoir rouvert, les métiers de contact doivent à nouveau fermer à partir de samedi, c'est-à-dire les coiffeurs et barbiers, les salons de beauté, de pédicure non médicale, de manucure, de massage, et de tatouage et de piercing.

Des règles à respecter

Via le bouton orange Alertez-nous, vous êtes nombreux à nous demander si les salons de toilettage sont concernés par cette fermeture. Pour le savoir, nous nous tournons auprès du ministre des Indépendants, David Clarinval. Son porte-parole nous confirme que ces derniers peuvent rester ouverts sur rendez-vous. Ils ne font pas partie des métiers de contact qui doivent cesser leurs activités.

Ces salons peuvent ouvrir sous réserve du respect des 14 règles minimales et, en particulier, le maintien d’une distance d’1,5 mètre entre le prestataire de service et le consommateur. Le service à domicile n’est pas autorisé, précisent les autorités sur le site officiel.