Nouvelles mesures contre le coronavirus: pas de décisions supplémentaires en Wallonie selon Elio Di Rupo

Les chefs des gouvernements du pays se sont réunis ce vendredi dès 13H pour un nouveau Comité de concertation, avec à la clé de nouvelles mesures restrictives. A la sortie du Comité, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a annoncé qu'il n'y aurait pas de réunion au niveau régional.

Souvenez-vous: il y a une semaine, quelques heures après les nouvelles mesures du niveau fédéral, les gouvernements de la Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles s'étaient réunis. Des mesures supplémentaires avaient ensuite été annoncées vendredi. Le lendemain, c'était au tour de la Région bruxelloise de se réunir et de prendre de nouvelles mesures. Résultat: de nombreux citoyens ont dénoncé un manque de clarté et d'harmonisation. Cette situation ne devrait donc plus se reproduire cette semaine.

"On a essayé de faire en sorte que ce soit des mesures pour l'ensemble du pays. Je pense que c'est un élément important ce soir. Je pense que les mesures qui ont été prises sont des mesures qui vont permettre, dans les trois ou quatre semaines, que la situation sanitaire change", a déclaré Elio Di Rupo. A la question "Est-ce que la Région wallonne va aller plus loin?", le ministre-président wallon a clairement répondu "non". "Dans l'état actuel des choses, pour autant que nous puissions prendre des mesures fortes ensemble, la région et le gouvernement de Wallonie ne va pas se réunir et prendre d'autres mesures. En revanche, si on avait estimé que les mesures n'étaient vraiment pas suffisantes, bien entendu, nous aurions tenu ce soir-même une séance du gouvernement, qui n'aura pas lieu", a déclaré Elio Di Rupo.

