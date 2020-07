Nouvelles restrictions en Belgique: Emmanuel André réagit

"Nous sommes très préoccupés", "nous agissons pour garder la situation sous contrôle", "notre objectif est d'éviter un reconfinement généralisé et d'éviter de perturber la rentrée de septembre": la Première ministre Sophie Wilmès a justifié lundi après-midi, à l'issue d'un nouveau Conseil national de sécurité, une série de nouvelles mesures qui entreront en vigueur dès mercredi, pour tenter de vaincre la reprise de la pandémie de Covid-19 dans notre pays. Un ensemble de nouvelles restrictions sera d'application, aussi bien dans le cercle familial qu'au niveau des évènements et des commerces (en savoir plus).

Le virologue Emmanuel André a réagi sur Twitter et se réjouit des mesures adoptées: "Je salue la décision du gouvernement d’étendre l’utilisation du masque et de réduire le nombre de contacts sociaux dans les sphères privée, publique et professionnelle. C’était nécessaire et c’est courageux. Merci. Faisons l’effort tous ensemble", a-t-il écrit.

Le Conseil national de sécurité a donc notamment décidé de réduire la "bulle" de contacts autorisés à un maximum de 5 personnes par foyer. Ces 5 personnes, qui ne comprennent pas les enfants de moins de 12 ans, ne sont plus calculées par personne mais donc bien par famille. Emmanuel André a également commenté l'arrivée de cette restriction: "Ce soir, chaque famille choisira un noyau de 5 personnes avec qui elle va traverser avec un peu plus de chaleur humaine ces semaines décisives. Cela promet un beau débat dans les chaumières...", a-t-il ajouté. "Les recommandations s’appliquent à tous les belges, et certainement ceux qui sont actuellement en vacances. Nous sommes tous responsables de ne pas créer de nouveaux foyers d’infection à notre retour de vacances..."