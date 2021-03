Bulle de 4 au lieu de 10, fermeture des métiers de contacts, magasins non alimentaires sur prise de rendez-vous, les nouvelles restrictions sanitaires sont tombées à la suite du Codeco de ce mercredi 24 mars. Ce sont les métiers de contacts, l’enseignement et les commerces dits non essentiels qui enchaînent les coups et ce depuis le début de la pandémie. La situation commence à se faire longue pour ces travailleurs.

On est déçu et stressé, à bout émotionnellement

Ces nouvelles mesures apparaissent comme une répétition de mars 2020 où le stress est présent, l’avenir est incertain, et finalement la situation de la pandémie reste toujours aussi floue. Les métiers de contacts ne savent plus sur quel pied danser. "On est déçu et stressé. A bout émotionnellement. J’ai l’impression qu’on joue avec nous, c’est un yo yo émotionnel", confie Elise Tasseroul, gérante d’un institut de beauté. Avec les beaux jours qui arrivent, l’agenda de cette gérante débordaient de rendez-vous, aujourd’hui, c’est la page blanche. "Le début du printemps est toujours une très bonne période pour nous, les clientes ont envie de se faire belles, d’être épilées, d’avoir de la couleur sur les mains, les pieds. Nos agendas étaient complets".

Les commerces ne tiennent plus qu’à un fil. "Moralement, psychologiquement, c’est une catastrophe", répète Jean Luc Vasseur, le président de l’association des commerçants de Liège rencontré à la Médiacité, grand centre commercial de la Cité ardente. Il confie ses inquiétudes en ce qui concerne la redynamisation de la galerie marchande: "Les commerces sont déjà en manque de fonds aujourd’hui, alors imaginez après la fermeture durant 4 semaines. Il y a déjà beaucoup de commerçants qui ont fait faillite".

Les commerces non essentiels ferment mais également les classes de primaires, secondaires et universitaires. Les élèves doivent une nouvelle fois troquer leurs bancs d’école contre leur chambre. "On s’y attendait, à présent, on sait vers où on va", essaie de rassurer Marie Mehagnoul, la directrice de l’école primaire Saint-François Xavier. Seuls les enfants en maternelle ont le droit d’aller à l’école mais l’aspect garderie inquiète la directrice. "Il va falloir organiser des garderies, maintenant est-ce qu’elles seront ouvertes seulement aux enfants des parents exerçant des métiers essentiels? Si tous sont admis à la garderie, je ne vois pas pourquoi je devrais fermer mes classes de primaires".

Un moral enfui au fond des chaussettes, des questions sans réponse, une totale incompréhension, le bout du tunnel parait très loin, pour ces commerçants.