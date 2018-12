Olivier de l'association SOS PAPA ne voit quasiment plus ses enfants: "A la veille de la Saint-Nicolas, mes enfants me manquent"

A l'occasion de la Saint-Nicolas, l'ASBL SOS papa mène une action aujourd'hui pour ne pas oublier les pères et les mères qui vivent cette fête sans leurs enfants. Notre reporter Justine Roldan Perez a rencontré ces parents qui veulent sensibiliser le public à leur cause.

L'ASBL SOS Papa a distribué tout au long de la journée des ballons et des flyers ce mercredi à Charleroi pour sensibiliser les patients à leur problématique, "parce que dans une séparation ou dans un divorce, les enfants sont souvent pris dans un conflit de loyauté envers un de leurs parents", explique un papa. Ceux-ci sont amenés à choisir entre la maman ou le papa. Ils délaissent finalement un des parents.

C'est en tout cas ce qu'a vécu Olivier qui ne voit quasiment plus ses enfants: "Aujourd'hui du fait que c'est la veille de la Saint-Nicolas, il est important de mentionner que des enfants peuvent manquer à leurs parents. (...) Un enfant pour grandir a deux jambes et il faut peut-être rappeler cela à certains tribunaux qu'effectivement les enfants ont besoin de leurs deux parents comme de leurs deux jambes. Et à la Saint-Nicolas, c'est important de leur rappeler qu'ils nous manquent."

L'association était présente jusque 15h30 à Charleroi, permettant à des parents d'en rencontrer d'autres. Des espaces d'écoute et des séances d'informations étaient également prévues.