Le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus a été interrogé ce dimanche soir dans le RTL INFO 19H. Yves Van Laethem a été questionné par notre journaliste Salima Belabbas sur la présence d'omicron en Belgique. Selon lui, le variant devrait provoquer une remontée des contaminations et présente le risque d'une infection massive chez nous.

Salima Belabbas: Le variant Omicron dominant chez nous, c'est une question d'heures? Faut-il s'attendre à une importante hausse de contaminations dans les jours qui viennent?

Yves Van Laethem: On s'attend d'ici une huitaine de jours à ce que la courbe de quatrième vague, qui plonge toujours avec du -30%, va petit à petit s'aplatir et va sans doute remonter avec la prise de dominance d'omicron d'ici une huitaine de jours.

Salima Belabbas: Que sait-on aujourd'hui sur ce variant, est-il vraiment moins dangereux que le variant delta, jusqu'ici prépondérant chez nous?

Yves Van Laethem: Les données sud-africaines, danoises, écossaises, anglaises, donc quatre études différentes prépubliées pour l'instant, vont toutes dans le même sens: intrinsèquement, il mène moins souvent à l'hôpital si on est infecté. Les chiffres varient, mais c'est de plusieurs dizaines de pourcents de moins. Le gros problème, c'est comme il contamine plus de personnes, au total il y aura quand même un certain nombre de personnes qui vont se retrouver à l'hôpital. Le risque est plus dans l'infection massive qu'il occasionne, que dans la gravité intrinsèque de chacune des infections.