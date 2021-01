On a évité le chaos lors de la réouverture des Fagnes

(Belga) Le plateau fagnard était à nouveau accessible ce samedi, après trois week-end de fermeture pour cause de coronavirus. Des mesures de circulation et de parking avaient été prises pour éviter le chaos survenu à la fin du mois de décembre.

Malgré quelques embarras de circulation, aucun incident majeur n'est à déplorer. « Les choses se sont assez bien passées. Le public était nombreux mais l'afflux de touristes a pu être canalisé. Les parkings ont atteint leur capacité maximale et quelques places étaient encore disponibles en bordure de voiries », indique Jean-Paul Bastin, le bourgmestre de Malmedy qui précise que moins d'une dizaine de véhicules mal stationnés ont dû être dépannés. La présence policière renforcée a permis d'éviter que certains automobilistes n'entrent dans des parkings déjà complets et ne provoquent alors des embouteillages. Des ralentissements ont été constatés ce samedi en fin d'après-midi et début de soirée lorsque les touristes ont repris la route. (Belga)