On a testé le GPS drawing, cette technique qui consiste à faire de l'art tout en courant (vidéo)

Pour s'adonner au GPS drawing, il faut avoir un smartphone, une application GPS qui retrace votre parcours et avoir une idée du dessin que vous souhaitez réaliser.

Notre journaliste Mélanie Renda s'est adonnée à l'exercice. En moins d'une minute de course, elle réalise la forme d'un cœur sur son GPS. Un éléphant à Nantes, Omer Simpson à Nancy ou encore un chien à New York. Des artistes adeptes du GPS drawing réalisent quant à eux des œuvres plus bien conséquentes.

La semaine dernière, Nicolas Verdes, un Français, a fait le test dans les rues de Bruxelles. Il a dessiné Milou sur plus de 40 kilomètres. "Au départ, je me suis mis à faire quelques dessins sur Paris car il faut des villes avec beaucoup de rues", nous confie-t-il. Avant d'ajouter: "Quand je fais mon dessin, ça me permet de faire mon entraînement avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose de rigolo".

Pour réaliser le fidèle compagnon de Tintin, Nicolas a préparé son dessin sur ordinateur pendant plus de 10 heures. Il a ainsi calculé précisément son itinéraire en veillant à éviter les travaux. En France, la triathlète Marine Leleu est l'une des premières à avoir fait connaître ce concept au grand public. Son dessin: un requin de plus de 50 kilomètres à Paris.