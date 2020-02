On en sait plus sur le premier Belge infecté par le Coronavirus

Le Belge infecté par le coronavirus et rapatrié dimanche soir à Bruxelles est un homme, quinquagénaire, originaire de Flandre occidentale, révèlent mardi la télévision régionale Focus-WTV et le journal Krant van West-Vlaanderen.

Selon les deux médias locaux, l'homme travaille pour LVD Group, un industriel basé à Gullegem. Il a été engagé pendant plus de cinq ans dans une branche chinoise de l'entreprise. L'usine à laquelle il était affecté, qui emploie 1.100 personnes et qui est désormais obligée de fermer, se trouve à plus de 120 kilomètres de Wuhan, le foyer principal de l'épidémie qui sévit actuellement dans l'Empire du Milieu. Il avait été rapatrié de Chine à sa demande et se trouve à présent en quarantaine à l'hôpital Saint-Pierre, à Bruxelles. Il ne présente cependant aucun symptôme et dit se sentir bien.

Pour rappel, le taux de mortalité du coronavirus s'élève à environ 2,1% en Chine mais atteint en revanche 4,9% à Wuhan, épicentre de l'épidémie, a indiqué Jiao Yahui de la Commission nationale de Santé lors d'une conférence de presse mardi à Pékin. Un taux de mortalité de 2,1% signifie qu'environ une personne contaminée sur 50 succombe à la maladie. La plupart des patients contaminés ne présentent que des symptômes légers.