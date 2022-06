Boom des ventes d'habitations à plus d'un million d'euros en Belgique: un record a été atteint l'an dernier

Jamais autant de biens immobiliers n'ont été vendus pour plus d'un million d'euros en Belgique que l'an dernier, écrit Het Laatste Nieuws samedi. En 2021, 1.247 maisons et 446 appartements ont été vendus pour plus d'un million d'euros, soit près de 50% de plus que lors de la précédente année record de 2020.



La plupart des transactions (1.222) ont eu lieu en Flandre. Suivent la Région Bruxelles-Capitale (302) et la Wallonie (169). Knokke-Heist se situe en tête des communes avec 288 ventes. Ce marché de luxe a représenté un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros en 2021. Bart Van Delm, de Hillewaere Vastgoed, qui est spécialisé dans le segment supérieur, explique cet essor par la faiblesse des taux d'intérêt et l'inflation. En outre, l'offre de biens à un million augmente et les nouvelles constructions connaissent un succès croissant.