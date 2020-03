On passe à l'heure d'été ce dimanche, mais ça devrait être la dernière fois

La Belgique passera à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche, ce qui signifie qu'à deux heures du matin, les aiguilles avanceront d'une heure. Il sera alors trois heures. En d'autres termes, nous perdrons une heure de sommeil.

C'est une directive de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. Tous les États européens changent d'heure le dernier week-end de mars et le dernier week-end d'octobre. Le changement d'heure saisonnier a été instauré dans les années '70 dans le but de limiter la consommation d'éclairage artificiel et donc réaliser des économies d'énergie. Il est cependant aujourd'hui de plus en plus critiqué.

On lui prête notamment des effets négatifs sur la santé, à l'instar de mini "jetlags" (syndrome du décalage horaire) dont pâtissent en particulier les enfants et les personnes âgées. Ses détracteurs citent aussi un nombre d'accidents de la circulation accru en raison de moins bonnes conditions de visibilité et de la fatigue.

Un changement en 2021, normalement

Après avoir mené une consultation publique, la Commission européenne avait recommandé en septembre 2018 d'abolir le changement d'heure saisonnier dès 2019. Tant les États membres que le Parlement avaient toutefois jugé ce délai trop court, reportant la fin du changement d'heure dans l'Union européenne à 2021.

La mesure laisse à chaque pays le choix de rester à l'heure d'hiver ou à l'heure d'été. Une enquête d'opinion commandée par la chancellerie du Premier ministre a montré que la majorité de la population belge (83%) est favorable à l'arrêt du changement d'heure saisonnier.

Au sujet du régime horaire que la Belgique devrait adopter de manière permanente, 50% des répondants ont marqué leur préférence pour l'heure d'hiver tandis que 45% se sont exprimés en faveur de l'heure d'été.

C'est donc, sans doute, la dernière fois qu'on passe à l'heure d'été...