On passe à l'heure d'hiver la nuit prochaine: pour la dernière fois?

Dans la nuit de samedi à dimanche, les horloges, montres, réveils et autres appareils électroniques reculeront d'une heure. A 03h00, il sera 02h00, signe que l'hiver approche. Ancré dans les moeurs depuis plus de quarante ans, ce décalage horaire, décrié par une vaste majorité d'Européens, appartiendra bientôt au passé.

Fin août, la Commission européenne a proposé de supprimer le changement d'heure. Une consultation publique lancée à la suite d'une résolution du parlement européen avait en effet montré que 84% des répondants n'en voulaient plus. L'exécutif européen laisse le choix aux Etats membres d'adopter de façon permanente l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Ils doivent communiquer leur décision d'ici avril 2019.

Dans cette perspective, le 31 mars 2019 serait la dernière fois où l'on passe à l'heure d'été, et le 27 octobre 2019 à l'heure d'hiver pour les pays qui choisissent cette option. La proposition doit toutefois être soumise au Parlement et au Conseil européens. Le calendrier ne pourra donc être respecté que si ces deux instances adoptent la proposition de l'exécutif au plus tard en mars 2019. Or certains Etats, comme l'Autriche, ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient un report du choix entre l'heure d'été ou l'heure d'hiver.

Le gouvernement fédéral belge, lui, n'a encore pris aucune décision mais, selon plusieurs sources, la Belgique se serait ralliée à la demande autrichienne visant un report à 2021. Selon le porte-parole du Premier ministre, Charles Michel, les Pays-Bas plaident eux aussi pour un report.