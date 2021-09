Rentrée scolaire: entre tests et quarantaine, voici les nouvelles règles pour gérer la pandémie à l'école

Les fermetures de classes ou d'écoles dans le cadre de la pandémie ne doivent être que des mesures ultimes, selon les nouvelles règles publiées par l'ONE pour faire face à des cas de Covid-19 à l'école, et citées dans Le Soir jeudi.

Au préalable, si un cas de covid se présente dans une classe, il s'agit de déterminer si on a à faire à des "contacts à faible risque" ou "à haut risque". Tous les enfants de plus de 6 ans avec des symptômes covid, doivent se faire tester ; leurs contacts à haut risque se font tester et doivent rester en quarantaine jusqu'à ce que le résultat soit connu.

A noter que les personnes vaccinées sont dispensées de dépistage systématique.

Pour les contacts en primaire et maternelle, l'ONE estime que "tous les enfants et le personnel ayant un enfant covid confirmé dans leur classe sont considérés comme à faible risque, avec pour conséquence l'absence de mesure" (ni test ni quarantaine).

Les règles changent si c'est un membre du personnel qui est un cas covid : dans sa classe, les moins de 6 ans sont considérés comme à haut risque avec quarantaine et test au jour 1 et jour 7.

A quelques détails près, il en est de même pour les 6-12 ans. En secondaire, retenons que lorsqu'un cas est confirmé, seuls les contacts à haut risque doivent être testés, avec des règles différentes selon qu'il soit non vacciné, entièrement ou partiellement vacciné ou encore guéri du covid.