Onze organisations demandent le respect des droits humains des résidents de MR/MRS

(Belga) Plusieurs organisations - dont Amnesty International et la Ligue des Droits Humains - lancent une pétition pour demander aux autorités fédérées et fédérales belges de prendre au plus vite les mesures qui s'imposent afin de garantir le respect et la réalisation des droits humains des résidents dans les maisons de repos (MR) et les maisons de repos et de soins (MRS), indiquent-elles dans un communiqué conjoint mercredi.

A l'occasion du premier anniversaire des premières fermetures de MR et MRS en Belgique en raison de la pandémie de Covid-19, Amnesty International, Enéo, mouvement social des aînés, Espace Seniors, le Gang des Vieux en Colère, l'AISBL Générations, l'ASBL de coordination Infor-Homes/Home-Info, Le Bien Vieillir, la Ligue des Droits Humains, la Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS), l'ASBL Respect Seniors et Senior Montessori demandent à la Belgique de garantir le respect des droits humains des résidents. "Avant la crise, le secteur des MR/MRS ne disposait déjà pas des moyens adéquats pour assurer le respect entier des droits humains des résidents. Avec la pandémie, ces manques ont été crûment mis en lumière et exacerbés, lorsque les MR/MRS se sont retrouvées dans l'angle mort de nos autorités, dont la réponse adéquate est arrivée trop tard, avec les conséquences tragiques que l'on sait", expliquent les organisations. Les organisations pointent particulièrement l'insuffisance et le manque de formation du personnel, l'inadéquation des procédures de contrôle et, de manière générale, le manque de prise en compte du bien-être, de la dignité et du respect des droits humains des personnes âgées. "Trop souvent, les personnes âgées ne sont pas vues comme des détentrices de droits à part entière et des décisions inadaptées sont prises sans souci de leur avis, avec des conséquences délétères sur le respect de leurs droits fondamentaux et de leur bien-être. Il est urgent que des mesures soient prises pour garantir enfin le respect et la réalisation des droits humains des résidents des MR/MRS", soulignent encore les organisations. (Belga)