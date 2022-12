Open d'Angleterre de snooker - Luca Brecel et Mark Selby à égalité 4-4 avant la session du soir

(Belga) Luca Brecel (WS-11) et Mark Selby (WS-3) entameront la session du soir (20h00 belges) de la finale de l'Open d'Angleterre de snooker sur un score de parité, 4-4, dimanche, à Brentford. La finale se joue au meilleur des 17.

Selby a mené 0-3 et 1-4 avant de voir Brecel revenir à égalité. "The Belgian Bullet" dispute sa sixième finale d'un tournoi de ranking. Il a remporté le China Championship en 2017, le Scottish Open en 2021 et la Championship League en juillet dernier. Il a été finaliste du German Masters en 2016 et de l'UK Championship en 2021. (Belga)