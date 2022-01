Opération d'évacuation en Afghanistan: 34 personnes ont atterri en Belgique

Ce jeudi 20 janvier 2022, les 34 premiers Belges et ayants droit d’un groupe composé de 70 personnes sont arrivées depuis Islamabad (Pakistan) en Belgique, via Doha (Qatar), par vol commercial. Dans les jours qui viennent, les autres personnes faisant partie de ce groupe emprunteront le même itinéraire pour arriver dans notre pays.

Depuis le 6 janvier, ces personnes avaient traversé la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan avant d’être acheminées jusqu’à Islamabad, grâce à une opération conjointe des Affaires étrangères, de la Défense et d'Asile & Migration, en coopération avec les autorités pakistanaises. Le groupe est composé de ressortissants belges et afghans, principalement des personnes ayant travaillé pour la Défense et des défenseurs des droits humains sous notre protection.

Ces personnes ne disposaient pas des documents de voyage requis pour pouvoir quitter l’Afghanistan. Grâce au travail de l’ambassade de Belgique à Islamabad et d’autres ambassades de pays occidentaux, les autorités pakistanaises ont prévu une procédure de facilitation temporaire. Les personnes qui figuraient sur les listes d’évacuation de pays tiers – dont la Belgique – et qui ne disposaient pas des documents de voyage requis pour passer la frontière ont ainsi pu, malgré tout, entrer sur le territoire pakistanais. Parmi les 70 personnes qui ont traversé la frontière et ont été amenées à Islamabad d’où elles sont rapatriées, trois personnes se rendront au Luxembourg après leur arrivée en Belgique.