Opération séduction à la police fédérale: ces 30 jeunes partagent le quotidien de policiers

Les Rookies, composés de 15 filles et 15 garçons de 14 à 18 ans, pour la moitié francophones et pour l'autre moitié néerlandophones, ont débuté mercredi leur stage d'immersion de 10 jours au sein de la police fédérale, en présence de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V).



Cette première initiative de la police fédérale s'inscrit dans le cadre de la campagne "Respect mutuel" du SPF Affaires Intérieures, qui visent à renforcer les liens entre les forces de l'ordre et les jeunes. "Trente jeunes vont avoir l'occasion de découvrir le travail de la police de tout près, dans des conditions réelles", a commenté la ministre. "Cela nous permettra de renforcer la confiance entre les jeunes et la police. J'espère que les Rookies partageront leurs expériences avec d'autres et deviendront ainsi des ambassadeurs de notre organisation".

Dans l'enceinte de la police fédérale située avenue de la Cavalerie à Etterbeek, les jeunes ont pris part aux exercices de dispersion avec l'arroseuse et ont pu voir l'intérieur d'un véhicule d'intervention blindé, la cavalerie et une démonstration avec un drone.

Environ 160 candidatures ont été introduites en réponse à l'appel lancé début décembre. Dès leur premier jour, les jeunes sélectionnés ont largement exprimé des intentions de faire carrière dans la police. "Leur enthousiasme et leur intérêt témoignent qu'une bonne relation entre les jeunes et la police est encore possible", s'est réjoui le commissaire général Marc De Mesmaeker. "Les Rookies me tiennent à coeur, car ils sont l'avenir de notre organisation. Leur grande curiosité et les nombreuses questions qu'ils ont posées m'ont ravi".

D'ici fin juillet, les Rookies se rendront entre autres au sein des installations de la Direction d'appui aérien de Melsbroeck. Ils iront aussi à la rencontre de la police de la route et des différents services de la police judiciaire et notamment de son laboratoire scientifique. Les jeunes pourront aussi découvrir le travail avec les chiens spécialisés.