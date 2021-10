Opération transfrontalière: une personne sur 5 à la frontière était en possession de drogue

Les services de police et de douane des Pays-Bas, du Grand-Duché de Luxembourg, de France et de Belgique ont organisé une action transfrontalière contre le trafic de drogue et le tourisme de la drogue, du jeudi 30 septembre au dimanche 3 octobre 2021, a communiqué lundi la police fédérale belge.

"Parmi les 1.243 personnes contrôlées, 246 étaient en possession de drogues, autrement dit presque une personne sur cinq. Vingt-et-une personnes étaient sous influence de drogue, seize personnes ont été arrêtées et dix véhicules ont été saisis", a-t-elle indiqué.



Ce sont des quantités de 103,84 grammes de haschich, de 707,7 grammes de marijuana, 35 joints, 185,7 grammes de cocaïne, 450 grammes d'héroïne et 400 grammes de "spacecake" qui ont été saisies, mais encore 2.478 grammes d'amphétamines, six pilules d'ecstasy, 32 unités de gaz hilarant ainsi que cinq armes et une somme de 46.982 euros en argent liquide qui ont été découverts. "Ces actions s'inscrivent dans le cadre de la coopération 'Hazeldonk', dans laquelle les pays du Benelux et la France s'attaquent aux réseaux de distribution organisés de drogue et aux organisations criminelles impliquées", a expliqué la police fédérale.