Optimiste, Typh Barrow vous offre un petit moment de répit musical au milieu du RTL INFO 13 Heures (vidéo)

La chanteuse belge Typh Barrow profite du confinement pour composer. L'artiste belge préfère rester optimiste et voir le bon côté de cette période. L'occasion de vous offrir un petit break musical en plein JT.

Le confinement concerne tout le monde. Dans le monde de la musique, ces moments en solo permettent de retrouver de l'inspiration. C'est notamment le cas pour Typh Barrow. Notre compatriote, chanteuse à succès, l'a confié dans notre édition du RTL INFO 13 Heures.

"J'ai eu le temps de faire ce que je n'avais pas eu le temps de fairre dans l'année", a expliqué l'artiste. "J'ai passé beaucoup de temps dans les studios. C'est positif, je prends ce temps-là pour composer", a-t-elle précisé. Elle a ensuite révélé avoir adopté une routine en donnant rendez-vous à ses fans sur les réseaux sociaux. Chaque jour, Typh Barrow interprétera une série de morceaux sur demande de ses followers.

Mais pour notre chanteuse belge, le confinement est aussi l'occasion de faire un point plus profond sur notre mode de vie. "L'idée est de repenser une société plus saine, plus solidaire, plus respectueuse. Se rendre compte qu'il est important de revenir aux choses essentielles et de ralentir. Il faut s'ancrer dans l'instant présent, parce que nous n'avons plus que ça en ce moment. Il faut prioriser les choses bonnes pour notre coeur, notre corps, notre âme et notre planète", a expliqué la chanteuse.

Et pour conclure, elle a proposé un petit moment musical qui détend un petit peu au milieu de cette actualité difficile. A savourer sans modération !