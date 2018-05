Orages: comment se prémunir contre les inondations?

En 2010, 35 rues de Tubize ont subi des inondations, soit un tiers de la commune. Depuis lors, deux millions et demi d’euros ont été investis dans des mesures de prévention. Ces grands travaux du ressort des pouvoirs publics comprennent la construction de bassins d'orage, l'entretien du réseau d'égouttage, la création de fossés et de zones d'immersion.

Mais du point de vue du particulier, des aménagements sont aussi envisageables, comme le recommande le major Guy Van Esbeen, responsable du poste de secours de Tubize dans le journal de 8H sur BEL RTL.

"Entreposer le moins possible de choses dans la cave... C'est facile à dire mais difficile à mettre en pratique, parce que la cave constitue souvent un volume d'espace que vous avez envie d'exploiter. Mettez-y des choses, que si elles se retrouvent inondées, cela ne pose pas trop de problème. Un autre conseil à adopter, c'est d'avoir une pompe prête dans sa cave au cas où. On peut aussi munir ses portes ou l’entrée du garage de 'batardeaux', qui sont des planches qu’on peut insérer dans une glissière et que l’on rend étanche avec un joint en silicone."

Mais il y a néanmoins un bémol: "S'il y a des inondations et que vous n'êtes pas chez vous, comment mettre vite ces plaques?" s'interroge une habitante de Tubize.

En attendant, beaucoup de riverains de cette commune qui avaient eu plusieurs fois leur habitation inondée, se sont équipés et "cela fonctionne très bien", témoigne le major.