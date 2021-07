"J'ai préparé une planche de 60 centimètres", craintes à l'approche de la pluie et des oranges annoncés

La météo estivale n'est toujours pas au rendez-vous. De la pluie et des orages sont attendus pour 3 jours avec la crainte de nouvelles inondations. Le numéro 1722 est activé.

Plusieurs communes de Wallonie ont déjà été touchées à plusieurs reprises par les fortes pluies ces dernières semaines. Et à chaque fois, les routes, les caves et même les habitations sont gorgées d'eau.

On sait que cela arrivera

Pellaines, dans l'entité liégeoise de Lincent a subi des inondations fin juin. Dans le village, les habitants s'organisent pour limiter les dégâts. Sur place, on fait comme on peut. Il n'y a pas d'âge pour anticiper. Une personne âgée de la commune interrogée par Bel RTL a tout prévu: "J'ai préparé une planche de 60 centimètres et je la mets devant ma porte avec les deux sacs de la commune. (…) Ca me rassure. C'est mieux que rien." Un peu plus loin, sa voisine a installé des pompes dans les caves. Et ce ne sont pas ses seules précautions: "Tout est sur hauteur. Bloc de béton plus palettes, pour être sûre que tout soit à 20 centimètres de hauteur. On sait que cela arrivera."

Comme les autres, un riverain en a assez des orages à répétions. "Ca m'énerve. On commence en avoir marre de cela. Ils annoncent beaucoup d'eau." Valentine est plutôt fataliste. Elle espère que la pluie sera moins forte qu'annoncé. "Ce n'est jamais gai d'être inondé. Maintenant on ne sait pas faire grand-chose. Quand ca tombe, on verra à ce moment-là."