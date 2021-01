Origines du coronavirus: l'épidémiologiste Yves Coppieters explique ce que les experts vont devoir rechercher en Chine

Une équipe de l'OMS est attendue cette semaine en Chine, un an après l'annonce du premier des près de 2 millions de morts du nouveau coronavirus, au moment où s'intensifient les campagnes de vaccination massive pour endiguer la propagation galopante de l'épidémie.



Les statistiques des cas, qui dépassent désormais les 90 millions recensés, s'affolent dans le monde, en raison de mutations plus contagieuses du virus, notamment au Royaume-Uni, le pays européen le plus touché. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a prévenu que le pire restait à venir en attendant l'effet des vaccins.



Un an jour pour jour après l'annonce par Pékin du premier décès du Covid-19, un homme qui faisait ses courses sur un marché de Wuhan, la Chine a donné son feu vert à la venue d'une équipe d'experts de l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) chargée d'enquêter sur l'origine du coronavirus, initialement attendue la semaine dernière.



La visite de ces 10 experts, désormais programmée à partir de jeudi, est ultra-sensible pour le régime chinois, soucieux d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait plus d'1,9 million de morts et plongé dans le monde dans la crise économique.

Dans le RTL INFO 19H, le docteur Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l' ULB, s'est exprimé sur les objectifs de la visite de l'équipe de l'OMS. Il a répondu aux questions de Caroline Fontenoy.

Caroline Fontenoy: Un an que ce virus a été décelé en Chine, peut-être plus, et toujours pas de certitude sur l'origine du virus... Comment l'expliquer?

Yves Coppieters: "Car l'enquête épidémiologique, qui permettra de comprendre d'où vient le virus, n'a pas encore été faite. On sait potentiellement que c'est la chauve-souris qui est l'hôte principal et initial du virus. Il y a ensuite eu des intermédiaires animaux. On a parlé du pangolin, mais ça ne s'avère pas juste. Il y a sans doute d'autres hôtes qu'il faut rechercher. Il est très important de comprendre pourquoi une maladie animale se transmet à un moment donné à l'homme et que ce virus se mute pour permettre ensuite une transmission interhumaine. C'est ce mécanisme-là qui est très important à comprendre. Cela ne va pas changer le profil de l'épidémie actuelle, mais cela permettra de comprendre des mécanismes qui pourraient nous protéger de futures épidémies."

Caroline Fontenoy: Comprendre l'origine de ce virus permettrait de se protéger face aux suivantes?

Yves Coppieters: "Il est important de connaître l'origine de cette pandémie et d'assurer qu'elle est d'origine naturelle et qu'il y a des animaux intermédiaires. On pourrait ensuite comprendre qu'il y a des conditions sociales, de promiscuité avec l'animal ou des conditions d'hygiène qu'il faut absolument changer dans notre société. Et peut-être qu'en comprenant ce mécanisme de transmission, on pourra faire de la prévention en changeant des habitudes sociales et culturelles."