Ostende joue son match décisif des huitièmes de finale mercredi en Ligue des Champions de basket

Filou Ostende se rend à Tenerife ce mercredi 16 septembre pour tenter d'arracher une qualification pour le 'Final 8' de l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions de basketball qui sera organisée à Athènes du 30 septembre au 4 octobre.

Alors que le championnat belge de basket édition 2020-2021 devrait reprendre ses droits le week-end du 7 novembre prochain, Filou Ostende, champion de Belgique de basket, est déjà sur le front en coupe d'Europe. En effet, la saison 2019-2020 de la Ligue des Champions de basketball avait été interrompue au mois de mars dernier au stade des huitièmes de finale à cause de la crise sanitaire. Ostende, seule équipe belge encore en lice, devait se rendre à Tenerife le 17 mars pour y disputer la manche décisive de son huitième de finale, les deux équipes ayant remporté une manche, mais cette dernière a été annulée et reportée au mercredi 16 septembre. A l'instar de la Ligue des Champions de football, la FIBA a décidé d'organiser un 'Final 8' qui aura lieu à Athènes du 30 septembre au 4 octobre pour couronner le vainqueur de cette édition 2019-2020 de la Ligue des Champions de basket. Six équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale. Il s'agit de l'AEK Athènes (Grèce), de Saragosse (Espagne), de Nymburk (République tchèque), de l'Hapoel Jérusalem (Israël), de San Pablo Burgos (Espagne) et de Türk Telekom (Turquie). Ostende se qualifiera pour ce 'Final 8' s'il s'impose en Espagne ce mercredi dans cette édition 2019-2020 de la Ligue des Champions de basket mais avec son effectif 2020-2021. L'autre confrontation opposera les Français de Dijon aux Russes de Nizhny Novgorod. Les quarts de finale de la compétition sont prévus le 30 septembre et le 1er octobre, les demi-finales le 2 octobre et la finale le 4 octobre.