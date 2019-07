Grottes, bois, piscines, cinémas, musées et même supermarchés: où passer un bon moment au frais?

Les températures de mercredi et de jeudi vont passer la barre des 40° C. Pour échapper à cette chaleur, tout le monde a ses petites astuces. Certaines entreprises baseront même leur promotion sur l'argument de la fraîcheur ces prochains jours. Du musée au supermarché, voici le tour d'horizon des meilleurs endroits où passer sa canicule.

Du côté des musées, on a bien compris que l'argument de la fraîcheur pourrait amener du monde. "C'est un endroit où on peut rester autant qu'on veut et c'est vrai qu'on ajoute l'argument de la fraîcheur pour faire venir les visiteurs pendant les fortes chaleurs", indique Emanuelle Sikivie, la responsable de la communication du musée de La Boverie à Liège. L'explication est simple: les œuvres d'art présentes sur place ont besoin d'une température de 20°C pour être correctement conservées. Tous les musées de Belgique sont donc maintenus à cette température pour le plus grand plaisir de certains visiteurs. "Les personnes âgées nous disent à chaque fois qu'il fait tellement bon dans notre établissement, qu'elles en profitent pour venir en période de forte chaleur", s'amuse la communicatrice.





Les lieux les plus humides sont également très prisés



Les piscines et parcs aquatiques seront pris d'assaut ces prochains jours. Par exemple, le domaine provincial de Wégimont à Soumagne, s'attend à une très forte affluence dans les prochains jours. Avec ses 3 bassins et ses jeux aquatiques, il est l'endroit idéal pour passer sa canicule en famille. Eric Mestrez s'étonne toujours de la différence d'affluence suivant les températures: "À 20 °C, on fait 400-500 personnes. Dans les prochains jours, on sera à 4.000 entrées."



Certains cherchent l'humidité tout en gardant leur tranquillité. En Wallonie, 15 grottes sont ouvertes au public à cette période de l'année. Dans ces endroits sombres et humides, il n'est pas rare que les températures plafonnent à 15 °C. D'autant plus que sous la terre, le taux d'humidité approche les 100%. Pour les visiteurs, c'est un peu la même sensation que d'être sous un brumisateur en continu.





Les sous-bois sont également des lieux très humides. Les arbres sont vos meilleurs alliés pour vous cacher d'un soleil agressif. Sans oublier que la verdure qui vous entoure donne un air très sain et agréable à respirer.





Une bonne période pour les salles obscures



Les cinémas ne comportent pas de fenêtres et sont généralement climatisés. Ce sont deux arguments qui plaisent beaucoup en cette période. D'autant que dans les films à l'affiche en ce moment, il y en a pour tous les goûts. Le Roi Lion et Toy Story 4 pour un public familial. Spider-Man 4, Men in Black International et John Wick 3 pour les amateurs d'action. Ou encore, Ibiza et Le coup du siècle pour rire à gorge déployée.





Les supermarchés privilégiés par les consommateurs



Vous serez également nombreux à aller dans les grandes surfaces pour faire vos achats. Ces lieux de vente réfrigérés sont privilégiés par les consommateurs lorsque les températures dépassent les 30 °C. Colruyt l'a bien compris: une invitation à un événement Facebook a fait le buzz auprès des internautes néerlandophones. 20.000 personnes sont intéressées à passer la nuit dans les frigos géants de l'enseigne.



Malheureusement, Silja Decock, la porte-parole du groupe a confirmé que les magasins resteront bien fermés la nuit... Malgré ce démenti, elle invite tout le monde à rester plus longtemps dans les réfrigérateurs la journée pendant leurs courses.