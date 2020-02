Où peut-on skier en Belgique? 15 centres ouverts à Liège et au Luxembourg

L'offre de ski est désormais plus étendue puisque 15 centres de glisse seront accessibles vendredi dans les provinces de Liège et du Luxembourg. Les gestionnaires de la Baraque Fraiture ont annoncé l'ouverture de leurs trois pistes de ski alpin proposant ainsi une variété pour les adeptes de la discipline qui peuvent également se rendre à Spa (Thiers des Rexhons) ou à Ovifat (Waimes).



Douze centres de ski de fond situés dans les Cantons de l'Est sont ouverts. En plus des sites des hauts plateaux fagnards (Signal de Botrange, Baraque Michel, Mont Rigi, Mont Spinette, Maison du Parc de Botrange), les pistes d'Herzebosch (Elsenborn), de Rocherath (Eifel Ski Centrum) et de Worriken, toutes situées dans l'Eifel, sont également accessibles.

A ces deux spots très prisés s'ajoutent les pistes de Manderfeld et Losheimergraben, dans la Vallée de l'Our ainsi que d'Haus Ternell (Eupen). On notera que le centre de Baugnez (Malmedy) où l'on pratique la motoneige est également ouvert. Une couche de 15 à 20 cm de neige recouvre les Cantons de l'Est. La journée d'ouverture de la saison 2019-2020 a attitré quelque 1.000 skieurs sur la piste d'Ovifat jeudi.