Où se baigner cet été? 24 sites ouverts au public en Wallonie dès lundi

Dès lundi, 24 sites officiels de baignade en plein air seront ouverts au public en Wallonie, annonce vendredi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier. Cette année, quatre sites en rivière seront rouverts après une forte amélioration de la qualité de l'eau.



Les quatre sites de baignade rouverts sont ceux de l'Ourthe à Hotton, la Lesse à Houyet et Pont-à-Lesse (Dinant/Anseremme) et la Semois à Bouillon, au pont de la Poulie, précise la ministre. De nouvelles infrastructures d'assainissement des eaux usées et un entretien du réseau d'égouttage ont notamment permis d'améliorer fortement la qualité de l'eau à ces endroits.

Cinq sites restent fermés cette année malgré une qualité d'eau excellente, pour des travaux:

Le Grand Large à Nimy

le Lac de Féronval à Froidchapelle

le Lac du Ry Jaune à Cerfontaine

la Vallée du Rabais à Virton

les Etangs de Recht à Saint-Vith.

"Dès 2021, je souhaite qu'encore plus de Wallons puissent se baigner dans des eaux de qualité. Une campagne de prospection et d'analyses sera initiée cet été, notamment sur la Haute-Meuse, en vue de l'ouverture de nouveaux sites de baignade l'été prochain", poursuit Céline Tellier.

En 2010, les eaux de baignade étaient excellentes pour seulement neuf site, contre 19 l'an dernier. La saison balnéaire s'étendra cette année du 15 juin au 15 septembre. La liste des sites est disponible sur ce site.