Oubliez le papier journal pour allumer votre feu, voici comment procéder pour éviter l'émission de particules fines et de CO2 (vidéo)

Les températures se rapprochent peu à peu du zéro degré. Nous sommes de plus en plus nombreux à rallumer des feux dans nos cheminées. Mais cela ne se fait pas n'importe comment. Voici quelques conseils pour éviter l'émission de particules fines et de CO2.

Allumer un feu est à la portée de tout le monde. Mais lui donner une combustion efficace demande un peu de pratique. Il faut toujours du bois bien sec, des bûches qui ont séché au moins deux ans. Ensuite, il faut faire une petite pyramide avec du petit-bois bien sec et espacé. Au-dessus de tout ça, il faut ajouter l'allume-feu. "On le met souvent en bas, mais ici, on va le mettre au-dessus pour que le petit-bois prenne bien, comme ça, on pourra avoir un bon tirage directement dans la cheminée", explique François Jeanfils, spécialiste chauffage.

Pour allumer le feu, il faut oublier le papier journal, surtout les journaux qui émettent des gaz toxiques en brûlant. Il vaut mieux opter pour un composé naturel à base de cire et de bois. "On laisse un peu entrer de l'oxygène pendant 1 à 2 minutes. Un tirage naturel se fait par la cheminée. Dans un deuxième temps, on va fermer la porte. Il va y avoir le tirage par la deuxième entrée d'air", précise le spécialiste.

L'allumage par le haut et la vitre pour la double combustion permettent de diviser par six les émissions de particules polluantes.

Cette précaution n'est pas inutile comme l'explique le pneumologue Renaud Louis. Une combustion incomplète et une mauvaise ventilation favorisent la présence du dangereux monoxyde de carbone. "Il faut être très vigilant. Les gens doivent savoir que s'ils éprouvent des symptômes d'ébriété, de céphalées et d'endormissement, ça peut être des symptômes d'alerte", précise Renaud Louis, chef de service pneumologie au CHU- Liège.

Il faut être vigilant à la présence de flammes noires et aux odeurs trop fortes. Il ne faut pas non plus faire de feu en continu ou de grosses bûches pour la nuit, car le bois se consumerait trop lentement avec beaucoup de fumée. Les émissions polluantes sont multipliées par sept.