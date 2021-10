Oui, ils sont de retour: où et quand les marchés de Noël vont-ils se dérouler cette année?

Après un Noël 2020 en confinement, les fêtes de fin d'année 2021 s'annoncent nettement plus joyeuses. Les Marchés de Noël de Bruxelles et des grandes villes wallonnes confirment leur retour.



La dernière confirmation est tombée hier. Les "Plaisirs d’hiver" auront bien lieu dans le centre de Bruxelles du 26 novembre au 2 janvier. L’année dernière, l’événement avait finalement été annulé à la dernière minute à cause de la reprise de la pandémie. Les Bruxellois se réjouissent déjà. "C’est vrai que j’attends le retour des Plaisirs d’hiver avec impatience", confie une dame interrogée. Un jeune homme abonde: "Hâte de voir à quoi va ressembler la Grand-Place. Du vin chaud avec Amaretto et de la raclette, j’ai trop hâte".

Nous appliquerons les mesures qui nous seront demandées à ce moment-là

A Namur et Charleroi, les éditions sont aussi confirmées. Tout comme à Liège, où le village de Noël ouvrira également le 26 novembre. Un soulagement pour Pierre Luthers, l’organisateur : "Après un an d’abstinence dû à la crise sanitaire, le village de Noël revient en pleine forme cette année".

Il reste quelques semaines maintenant pour finaliser les programmes et les derniers détails, comme le dispositif sanitaire, mais les organisateurs sont positifs. "Vu le nombre d’entrées, de parkings, de commerces, de cafés, de restaurants, comme la situation est toujours un peu fluctuante, nous appliquerons les mesures qui nous seront demandées à ce moment-là", souligne Pierre Luthers.

Plus de 5 millions de visiteurs en 2019

A Namur, le marché se déroulera du 26 novembre au 31 décembre 2021, notamment sur la Place de l'Ange et la Place d'Armes.

La Place de la Digue et la Place Verte de Charleroi accueilleront également un village de Noël, à partir de la fin du mois de novembre.

Lors de leurs dernières éditions, les marchés de Noël de Bruxelles et des grandes villes wallonnes avaient attiré plus de 5 millions de visiteurs.