Pacte d'excellence: des chercheurs de l'ULg préconisent un long tronc commun pour les élèves en fédération Wallonie-Bruxelles

Selon une équipe de chercheuses de l'ULg, l'organisation précoce de l'enseignement en filières peut être liée à de moins bonnes performances globales aux tests Pisa (Programme international pour le suivi des acquis des élèves) ainsi qu'à des écarts plus importants entre élèves. Les conclusions de l'analyse réalisée, qui plaident pour un tronc commun allongé comme ce que propose le "Pacte pour un enseignement d'excellence". Explications..

Dans le chapitre consacré aujourd'hui à l'enseignement et l'élaboration du Pacte d'excellence, une option fait beaucoup parler d'elle: celle sur l'allongement du tronc commun. C'est justement ce que préconise une équipe de l'Universite de Liège. Ces spécialistes ont analysé les résultats du Pisa 2015 des élèves francophones, ainsi que les méthodes d'enseignement dans d'autres pays. Il est préférable, selon eux, de retarder la réorientation de l'élève. Explications avec nos journalistes Julien Modave et Julien Rawet.

C'est un examen que les élèves francophones ratent presque à chaque fois. L'enquête Pisa démontre leurs lacunes dans la maîtrise même du français et des mathématiques. Jusqu'à présent, la politique est de réorienter rapidement les élèves les plus faibles vers les filières de qualification au rang professionnel. Selon Dominique Lafontaine, professeure en sciences de l'éducation à l'ULg (Université de Liège) interrogée par le RTLinfo.be, cela ne valorise ni la section, ni l'élève. Il faut donc les maintenir le plus longtemps possible dans l'enseignement général: "Si on regarde l'évolution historique, on voit que la toute grande majorité des systèmes éducatifs ont évolué vers un tronc commun qui soit de plus en plus long. Et on est dans une logique qui est relativement bâtarde par rapport à cela. (..) C'est souvent un non choix ou un choix par défaut".

Le tronc commun jusqu'à l'âge de 15 ans force les élèves à rester dans l'apprentissage général. C'est une révolution, et c'est pour cette raison, que le tronc commun ne sera pas mis en oeuvre avant 2020.

"On va commencer avec une cohorte d'étudiants, au départ de la maternelle en essayant vraiment de construire le parcours d'une manière différente, en incluant les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage plutôt que de les mettre sur des voies parallèles", développe la chercheuse.

Ce tronc commun doit aussi avoir pour objectif de diminuer le redoublement. Un élève sur deux aura raté une année avant l'âge de 15 ans en Communauté française: c'est un record du monde.

>PÉRIODES DE COURS ALLONGÉES, COURS DE LATIN EN SECONDAIRE, COURS NUMÉRIQUES EN PRIMAIRE, MARIE-MARTINE SCHYNS ABORDE LES GRANDES QUESTIONS DE L'ENSEIGNEMENT DE DEMAIN