Parade de Noël RTL: 50.000 personnes vivent la magie dans les rues de Charleroi

C’était un peu Nöel avant l'heure, hier soir, à Charleroi. C'est là qu'a eu lieu la traditionnelle "Parade RTL". Avec, au programme : des chars, des lumières, des bonbons, le père Noël et... beaucoup d'animateurs, et journalistes, de la station.

Dans les rues de Charleroi, les Carolos ont vécu Noël et sa magie. Il y avait des sourires, des cadeaux et bien entendu des chars aux décorations et lumières féériques. "Elle est super belle, c’est vraiment bien", a réagi une dame.



A 18 heures, la grande parade a débuté sa traversée dans la ville. Du cheval à bascule géant à l’aviateur fou, les danseurs et artistes offrent un spectacle magique."Chaque année, il y a de nouveaux traîneaux et on a réussi à attraper des bonbons", a confié une jeune femme.



Parmi les stars du cortège, de nombreux animateurs de RTL venues rencontrer le public et offrir des cadeaux, un moment rempli de générosité.



"Nous ce qu’on aime, ce sont les sourires dans les yeux des enfants. C’est extraordinaire et en même temps c’est difficile parce qu’on a envie d’en donner à tout le monde", a confié Thomas de Bergeyck en essayant d’éviter un paquet de bonbons que lui a envoyé Michaël Miraglia.



"Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre mais là je trouve que c’est vraiment magique. Les gens sont très nombreux et hyper contents d’être là et donc nous aussi on est ravis d’être là", a souligné Vanessa Matagne.



Hier soir, 50.000 personnes ont fait le déplacement pour entrer dans la danse, celle des fêtes de fin d’année qui nous font si bien rêver.