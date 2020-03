Parcourir 18.000 km à vélo, à travers 12 pays: Michel se lance un défi hors normes pour aider les enfants défavorisés (vidéo)

Michel Eaton, l’invité du RTL INFO avec Vous, s’apprête à relever un défi hors normes : parcourir 18.000 km à vélo, à travers 12 pays afin de récolter des fonds pour l’association "Chaîne de l’Espoir Belgique". L’homme de 63 ans, habitant de Braine-le-Château, a répondu aux questions de notre journaliste Olivier Schoonejans.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure ?

"A travers ce défi sportif, il y a une envie de faire du caritatif qui est destiné à la Chaîne de l’Espoir Belgique. C’est une magnifique association reconnue comme étant une ONG. Depuis 23 ans, elle soigne des enfants défavorisés de pays en développement. C’est tout un corps médical de Belgique qui se déplace dans ces pays pour opérer ces enfants. Quand certaines pathologies sont trop lourdes, ces enfants sont alors accueillis et soignés en Belgique. Ils soignent des enfants du cœur mais surtout ils le font en regardant eux-mêmes avec leur cœur."

L’objectif est donc d’arriver au Cambodge, quel est votre parcours ?

"Il y avait deux possibilités : passer par le Sud et la route de la soie, ou pour des raisons géopolitiques, passer par le Nord. On va vivement conseiller la seconde option, c’est-à-dire traverser la Russie et aller vers la Mongolie. En Chine, ce sera l’itinéraire montagneux pour arriver en bas au Vietnam, passer sur le Laos, rejoindre la Thaïlande avant d’arriver à Phnom Penh."

15 mois, ça se prévoit comment ? Vous avez des points de chute, des hôtels… Comment allez-vous avancer ?

"Il est impossible de dire quand je vais m’arrêter. En fonction des conditions climatiques, on ne peut pas faire de réservations. C’est vraiment l’aventure dans toute sa splendeur et c’est pour ça que je voyage avec une tente de camping."

Pas d’inquiétude pour le coronavirus ?

"Pas vraiment, le départ est toujours bien confirmé le 29 mars. C’est certain que c’est préoccupant mais j’espère que ça ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir. Le seul problème qu’il pourrait y avoir, c’est si certaines frontières resteraient fermées un petit temps. J’en profiterai pour soigner mon vélo et me reposer."

Comment vous êtes-vous préparé physiquement ?

"Cela fait quelques années que je fais du fitness très régulièrement. Il y a une alimentation très saine aussi. Il faut certainement se préparer mentalement pour ce périple. Il faudra gérer l’ascenseur émotionnel qui va être par moments extraordinaire, avec des accueils et de la bienveillance, et par moments difficile."

Cela ne vous inquiète pas de partir seul ?

"Il faut aimer la solitude et accepter d’avoir des moments difficiles. Mais je vais faire des rencontres magnifiques. Ce sera un vrai partage du début à la fin. (…) Il y a 18.000 km à vendre (le kilomètre est à 10 euros)."

Vous pouvez soutenir financièrement ce formidable et généreux défi via le site de Michel (//chainoflife.be) ou directement via le site de l’association Chaîne de l’Espoir Belgique (https://chaine-espoir.be)