Paris en zone rouge: "Les Belges ont 48h pour rentrer sans devoir se soumettre à un test ni une mise en quarantaine" (vidéo)

Plusieurs régions/départements de France se sont rajoutés aux destinations pour lesquelles une quarantaine est exigée, selon le site des Affaires étrangères. Le département de Paris, notamment, passe en code rouge. Ces destinations de voyage sont désormais classées comme non autorisées, et, au retour, le dépistage ou la quarantaine sont obligatoires, à moins que les touristes ne rentrent endéans les 48h, et ce, à partir de ce mercredi 16h.

Le ministère des Affaires étrangères a ajouté cet après-midi de nouvelles zones rouges, c’est-à-dire au retour desquelles une mise en quarantaine et un dépistage sont obligatoires. Trois départements français étaient déjà classés en "zone rouge". Y ont été ajoutés Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Sarthe, l'Hérault et les Alpes-Maritimes. Même chose pour cinq zones situées dans le Nord-Ouest l'Espagne, ainsi que toute la Roumanie.

Paris en zone rouge, cela concerne chaque jour de milliers de voyageurs qui font le voyage vers ou depuis Bruxelles. Le ministre belge des Affaires étrangères a par ailleurs tenu à préciser les conditions de retour. "Il faut être clair à ce sujet, entame Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères. Depuis [ce mercredi 26 août 2020] 16h, il n’est plus possible d’aller à Paris pour des raisons touristiques. Par contre, les personnes qui sont au moment où je vous parle à Paris ont 48h pour pouvoir revenir sur le territoire belge et dans ce cas-là, ne sont pas soumises ni à la quarantaine ni au teste. Elles peuvent toujours le faire par principe de précaution. Mais on laisse un temps d’adaptation pour permette aux Belges qui sont là de revenir sur bases des conditions qui étaient celles de départ, c’est-à-dire orange. Les personnes clairement qui y sont disposent d’un délai de 48h avant d’être obligées de subir un test et une quarantaine".