En voyage au Pérou, Natacha, n'a plus donné signe de vie depuis 10 jours: un avis de recherche est lancé

La police fédérale et le parquet de Bruxelles ont publié un avis de recherche vendredi pour Natacha De Combrugghe de Schipsdaele. Depuis le 23 janvier, elle est portée disparue alors qu’elle visitait Cabanaconde au Pérou.

Partie voyager au Pérou, une jeune Bruxelloise, âgée de 28 ans, n'a plus donné signe de vie depuis le 23 janvier. La jeune femme visitait Cabanaconde au Pérou. Un avis de recherche a été lancé par la police fédérale et le parquet de Bruxelles.

Inquiets, ses proches ont, eux aussi, lancé un appel sur les réseaux sociaux, adressé aux personnes vivant au Pérou. "Bonjour à tous, je fais appel à mes amis et amis d'amis qui se trouvent au Pérou actuellement. Nous n'avons plus aucune nouvelle de Natacha de Crombrugghe depuis le 23 janvier et sommes très inquiets. Elle devait visiter le canyon de Colca (Perou) et depuis aucune nouvelle. Si quelqu'un l'a croisée depuis le 23 janvier, qu'il fasse signe à son papa Eric par mail: eric.decrombrugghe@gmail.com. Je compte sur vous pour transférer à vos amis qui sont dans la région", peut-on lire en légende de la publication. A l'heure d'écrire ces quelques lignes, le post a été partagé plus de 16 000 fois par les internautes. Dans les commentaires, un routard affirme avoir croisé Natacha près du lac Titicaca amis sans plus de précisions.

Le SPF Affaires étrangères a confirmé, vendredi, qu'il "suit de près" la disparition d'une jeune Belge au Pérou, partie en trek seule et qui n'a plus donné de nouvelles depuis le 23 janvier. "Notre équipe diplomatique sur place suit cela de très près. On est en contact avec la famille", a confirmé à Belga le porte-parole du ministère, Wouter Poels, qui souligne qu'il n'est pas possible de donner plus d'informations pour l'instant. La disparition de Natacha de Crombrugghe a été signalée via une publication sur Facebook jeudi, qui précise que la jeune femme devait se rendre au canyon Del Colca.

La police a lancé un avis de recherche

Natacha mesure 1m65, est de corpulence mince, a de longs cheveux bruns bouclés et porte de temps en temps des lunettes. Elle était en possession d’un sac à dos noir et turquoise.

Elle pourrait porter une veste noire à capuche, des vêtements pour la randonnée et des baskets.

Afin d’aider les enquêteurs belges et péruviens, la police est à la recherche de toute personne qui aurait vu ou communiqué avec Natacha de quelque manière que ce soit durant les jours précédant sa disparition.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via email : avisderecherche@police.belgium.eu.

Vous pouvez également réagir via le numéro gratuit 0800 30 300.