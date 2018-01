N'y a-t-il VRAIMENT pas assez de terrains en Wallonie pour les entreprises qui veulent s'y installer?

L'AWEX et Pierre-Yves Jeholet sont en désaccord sur la question. Tout part de l'histoire d'une entreprise américaine qui a voulu s'installer dans la région, mais sans succès, faute de place.

Une entreprise Américaine cherchait un terrain de 100 hectares pour s'installer. Sa seule condition était que ce soit en province de Liège. Mais comme il n'y avait pas de terrain aussi grand disponible rapidement dans la province, l'entreprise a laissé tomber. C'est ce que révélait le journal L'Echo mardi matin. Une surface de 100 hectares a été proposée près de Charleroi, mais la société en question a refusé. Elle aurait préféré Liège et ses environs pour installer son futur datacenter.

À priori, la perte de cet investisseur est un cas isolé car la Wallonie est prête à accueillir de nouvelles entreprises. L'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, estime dans cet article qu'il manque de terrains dans la région. Mais le ministre wallon de l'économie, Pierre-Yves Jeholet, n'est pas de cet avis.





1.500 hectares bientôt disponibles

"Aujourd'hui, il y a 1.500 hectares mobilisables à brève échéance, il y a 400 hectares mobilisables directement, et donc on peut attirer des investisseurs étrangers", répond-il à l'AWEX, dans le Bel RTL Matin.

Mais la question est aussi du délai pour obtenir un terrain où s'implanter. Pour y arriver, il faut requalifier les terrains, les dépolluer pour certains, et les aménager pour permettre l'accueil de futures infrastructures. La procédure pour la requalification de certains terrains est trop longue, et à cela s'ajoutent également les recours réguliers de riverains.





"Une simplification des procédures"

Le ministre le reconnait et travaille également sur futur décret pour un assainissement des sols. "On veut une simplification des procédures et il y a un projet de décret de l'assainissement des sols qui est plus souple en quelque sorte pour l'économie, a-t-il expliqué à Sébastien Capette, sur Bel RTL. C'est important d'avoir un équilibre entre l'environnement, la santé publique mais aussi l'économie".

Dans le cas de cette société américaine qui a voulu s'installer en province de Liège, l'AWEX, précise que le projet aurait de toute façon été recalé : la création de 100 emplois était prévue. Mais c'est 20 fois moins que le ratio fixé par la Wallonie qui est de 20 emplois par hectare.