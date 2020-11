Pas d'assouplissement des mesures avant les fêtes: qu'en pensez-vous? "Si on veut survivre, on a pas le choix"

Le ministre de la Santé prépare donc la population à passer un Noël différent de ce qu'on peut vivre : en mode mineur, en comité restreint... Qu'en pensez-vous ? C'est la question posée ce matin à Charleroi par notre équipe RTL INFO.

"Je trouve que c'est fort triste mais il faut quand même savoir endiguer le covid, donc que faire ? Il faut accepter mais il devrait quand même y avoir certaines choses allégées", estime une passante.

"Je pense qu'il faudrait permettre aux gens de faire leurs achats de fin d'année dans les commerces spécialisés, sinon les gens ne vont pas s'en sortir", argumente un autre.

"Personnellement, je ne comptais quand même pas les faire vu tout ce qui se passe. Je trouve ça un peu triste pour les familles nombreuses surtout, qui aiment bien se regrouper. Si on veut survivre je pense qu'on a pas le choix", dit une citoyenne.

La plupart des personnes interrogées ce matin ont bien conscience que même si ce n'est pas amusant, on a tous un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre la pandémie.

"C'est difficile pour tout le monde au niveau psychologique, c'est difficile. Moi je ne sors plus. Je viens au magasin parce qu'il faut bien faut bien manger, mais dans les magasins non-nécessaires, je ne sors plus, je commande beaucoup par internet", dit un citoyen.

"On continue ce qu'il faut faire pour protéger tout le monde donc voilà. Je sais que ça va être dur pour tout le monde mais on fait ce qu'il faut faire voilà, on respectera ce qu'il y a à faire", ajoute une dame interrogée sur le parking d'un supermarché.

"Au niveau familial, on a plus de vie, on a plus rien... Il faut quand même être réaliste, on a plus aucun loisir et nous ici, on fait que travailler pour finir... pour pas grand-chose. Il faut s'en sortir, on commence en avoir marre, je crois que c'est général", dit enfin un passant.

