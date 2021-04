Pas d'idée pour le menu des fêtes de Pâques? Julien Lapraille partage ses recettes (vidéo)

Quel menu adopter pour Pâques? Dans le RTL Info Bienvenue, Julien Lapraille a fait part de ses idées pour cuisiner durant ces fêtes.

Si vous souhaitez mettre les petits plats dans les grands pour les fêtes de Pâques, voici quelques idées de plats données par Julien Lapraille. "L’entrée, traditionnellement, c’est le pâté en croûte avec un mélange de trois viandes et un œuf dur au centre." L’œuf fait référence bien sûr à la fête de Pâques.

Pour le plat, l’agneau pascal fait toujours figure de tradition en Belgique. "C’est logique, c’est vraiment le moment de le déguster, de le préparer. Il est vraiment populaire. On le met au centre de la table et on aime partager ce moment-là à Pâques."

Traditions revisitées

Julien Lapraille, comme à son habitude, revisite les plats traditionnels. Pour l’entrée, il préconise un œuf poché, sauce mousseline et truite fumée. "Je suis venu justement avec un petit œuf. Parce que l’œuf poché, on peut croire que c’est compliqué, mais c’est très facile. Il faut du papier film, un œuf et un petit bol. On met le papier film dans le bol, on le creuse. On met un tout petit peu d’huile. Ensuite, on va mettre l’œuf, du sel, du poivre et on va le refermer. L’avantage est que ça va maintenir l’œuf, le blanc va renfermer le jaune et on cuit ça à petit frémissement pendant 4 minutes maximum. On prend un ciseau, on coupe à la base de l’œuf, on prend une cuillère, et grâce à l’huile, l’œuf va se décoller directement de notre papier film."

Pour le plat principale, Julien Lapraille propose de l’épaule d’agneau et son tian de légumes. "On met tout dans la même cocotte," précise-t-il. Première étape, il faut couper grossièrement la viande. "On les farine pour lier la sauce et on les fait revenir dans une cocotte. On met plein de petits légumes, du sirop de Liège. Par-dessus, je vais ajouter céleri, patates douces et pommes de terre et alterner comme un tian de légume pour recouvrir cette épaule. Ensuite, on cuit entièrement au four."

Enfin, pour le dessert, Julien Lapraille conclut avec un parfait glacé chocolat blanc au lait de brebis. "Le lait de brebis est de saison et il a un avantage, il est beaucoup plus crémeux, plus riche, mais très bon pour l’organisme. Il a un goût un peu noisette, donc pas besoin de mettre de la vanille ou autres aromates." La recette consiste à faire une crème anglaise à base du lait de brebis. Sur le côté, il faut cuire du sucre avec l’eau à 121 degrés à verser sur le jaune d’œuf et à battre. "Mélangez le tout. On va y ajouter quand tout ça est froid, une crème fouettée, au congélateur, et le tour est joué."