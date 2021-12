Pas d'idée pour le Nouvel An? Voici quelques bons jeux de société pour "rigoler ensemble"

À deux jours du Nouvel An, nous vous proposons quelques activités à faire pendant la soirée, en famille ou entre amis. Thierry Saeyz, propriétaire d'un magasin de jeux, a présenté quelques jeux de société.

Pour le réveillon, il faut des jeux accessibles et faciles. "On cherche des jeux d'ambiance, conviviaux, qui sont expliqués en quelques secondes. On va pouvoir rigoler ensemble et passer un chouette moment", précise Thierry Saeys. L'idée n'est pas de lire un règlement à voix haute, mais plutôt d'entrer dans le vif du sujet, explique-t-il.

Pour une soirée avec des jeunes enfants, il conseille le jeu "Taco Chat Bouc Cheese Pizza". Il s'agit d'un jeu d'apéro. "C'est un jeu d'ambiance qui va fonctionner en 30 secondes chrono, ça va être l'hilarité générale. C'est un jeu où on fait plein de gestes, on va se lâcher un peu et c'est la rapidité qui va faire que ça va être drôle".





Pour les familles avec des adolescents, Thierry Saeyz propose le jeu "association 10 dés". "Comme son nom l'indique, on va associer des idées".

Pour l'apéro, il conseille le jeu "mes amis sont...". "Il va falloir compléter avec les réponses les plus fréquemment tapées sur Google. Il ne faut pas allumer l'ordinateur, les réponses sont écrites sur la carte".

Il propose aussi les jeux "TTMC?, tu te mets combien?" Et l'escape game "Unlock" qui se joue autour d'une table.