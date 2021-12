Pas d'ouverture prolongée pour l'horeca pour les fêtes

Malgré les demandes venant du secteur de l'horeca, les règles corona y resteront inchangées dans les prochaines semaines, sans exception pour les fêtes de fin d'année, est-il ressorti mercredi du Comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19.



Les établissements continueront de devoir fermer leurs portes à 23h00, y compris durant les veillées de Noël et de Nouvel An, a précisé le cabinet du Premier ministre. Lors de la conférence de presse suivant le "codeco", le Premier ministre Alexander De Croo a exposé quelques restrictions supplémentaires, touchant principalement les événements, la culture et le sport (public interdit, peu importe le lieu).