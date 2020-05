Déconfinement: PAS de distance-limite pour se rendre dans un foyer à partir de dimanche

Le Conseil National de Sécurité a annoncé les mesures pour la 2e partie de la 1e phase du déconfinement.

1. Chaque foyer pourra accueillir 4 personnes, toujours les mêmes, dès le dimanche 10 mai

Les visites à un domicile sont autorisées.

IL N'Y AURA PAS DE DISTANCE LIMITE pour se rendre à ce domicile. Par exemple, vous pourrez quitter votre ville et rouler 50 km pour aller voir vos parents. Il n'y aura plus de contrôle de police, l'État fait appel au sens des responsabilités de la population.

On pourra accueillir quatre personnes (amis/proches/membres de famille ne vivant pas sous le même toit), toujours les mêmes. Un enfant est considéré comme une personne. Il faudra maintenir la distanciation sociale lors de la rencontre qui aura lieu de préférence dehors. "Si vous avez une terrasse ou un jardin, voyez-vous à l'extérieur", a exhorté la Première ministre Sophie Wilmès. Il faudra prêter une attention toute particulière pour les personnes âgées, a-t-elle encore dit.

Il s'agira toujours des 4 mêmes personnes.

Une personne ne pourra se rendre que dans UN SEUL FOYER. Il faudra donc faire un choix et s'y tenir. Au moins deux semaines, puisqu'il n'y aura pas de changement la semaine prochaine: "Je sais bien que cette solution ne remplace pas le bonheur de serrer ceux que l'on aime dans ses bras mais nous ne pouvons pas faire plus pour l'instant. Cela nous permet d'avancer dans la bonne direction et on continuera d'évaluer la possibilité d'élargir ces contacts au fur et à mesure des différentes phases. Nous savons déjà que ça ne se passera pas la semaine prochaine, je peux vous avertir", a déclaré la Première ministre.

"Ce système permettra de savoir plus facilement qui est entré en contact avec qui. Un nouvel assouplissement n'est pas envisagé la semaine prochaine", a encore indiqué la Première ministre.

2. Les magasins rouvriront bien le lundi 11 mai, un parent pourra être accompagné d'un enfant -18 ans

Les commerces rouvriront leurs portes le lundi 11 mai, a confirmé la Première ministre Sophie Wilmès. Certaines conditions sont toutefois fixées, à savoir un client par 10 mètres carrés, pour 30 minutes maximum, et le respect des distances de sécurité. Il sera également fortement recommandé de porter une protection couvrant le nez et la bouche. "Faites vos courses seul", a ajouté la Première ministre, avec une exception tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d'un parent, ainsi que pour les personnes ayant besoin d'une aide. Il est encore demandé de faire les courses dans une ville "proche" de son domicile.

3. Toutes les compétitions sportives nationales restent annulées jusque fin juillet (en savoir plus)

Par ailleurs, les marchés resteront interdits et on continue à prendre les transports en commun uniquement si on n'a pas d'autre choix.

La 2e phase du déconfinement est prévue le 18 mai avec notamment le retour à l'école pour certaines années scolaires.