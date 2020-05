PAS de distance-limite pour se rendre chez un proche (TOUJOURS LE MÊME) à partir de dimanche

Le Conseil National de Sécurité a annoncé les mesures pour la 2e partie de la 1e phase du déconfinement.

1. Chaque foyer pourra accueillir 4 personnes, toujours les mêmes, dès le dimanche 10 mai

Les visites à un domicile sont autorisées.

IL N'Y AURA PAS DE DISTANCE LIMITE pour se rendre à ce domicile. Il n'y aura plus de contrôle de police, l'État fait appel au sens des responsabilités de la population.

On pourra accueillir quatre personnes (amis/proches/membres de famille ne vivant pas sous le même toit), toujours les mêmes. Un enfant est considéré comme une personne. Il faudra maintenir la distanciation sociale lors de la rencontre qui aura lieu de préférence dehors. "Si vous avez une terrasse ou un jardin, voyez-vous à l'extérieur", a exhorté la Première ministre Sophie Wilmès. Il faudra prêter une attention toute particulière pour les personnes âgées, a-t-elle encore dit.

Il s'agira toujours des 4 mêmes personnes.

UNE PERSONNE DOIT S'ENGAGER À N'ALLER QUE DANS UN SEUL FOYER, TOUJOURS LE MÊME

"Ce système permettra de savoir plus facilement qui est entré en contact avec qui. Un nouvel assouplissement n'est pas envisagé la semaine prochaine", a encore indiqué la Première ministre.

2. Les magasins rouvriront bien le lundi 11 mai, un parent pourra être accompagné d'un enfant -18 ans

La réouverture de TOUS les magasins est confirmée, avec le respect d'un certain nombre de règles. On devra faire ses courses seuls sauf avec un enfant de -18 ans. Les personnes qui ont besoin d'aide pourront aussi être accompagnées.

3. Toutes les compétitions sportives nationales restent annulées jusque fin juillet (en savoir plus)

Par ailleurs, les marchés resteront interdits et on continue à prendre les transports en commun uniquement si on n'a pas d'autre choix.

La 2e phase du déconfinement est prévue le 18 mai avec notamment le retour à l'école pour certaines années scolaires.