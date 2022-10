Pas de logement pour 125 demandeurs d'asile dont des enfants: "Ils se sont retrouvés littéralement en rue"

Notre réseau d'accueil est saturé. Jeudi soir, Fedasil, qui est responsable de l'accueil des demandeurs d'asile sur notre sol, n'a pas trouvé de logement pour 125 personnes dont des femmes et des enfants qui ont du compter sur l'aide des associations.

Aki est venu demander un verre d’eau à Médecins Sans Frontières. Agé de 24 ans, ce demandeur d’asile gambien est arrivé à Bruxelles il y a un an. "Ils ne m’ont toujours pas donné de chambre, de lieu où dormir. J’habite juste en face", confie le demandeur d’asile.

Le jeune homme décide de nous montrer où il vit depuis maintenant six mois. Un parking bruxellois. L’homme n’a toujours pas de papier ni la possibilité de travailler. "La police vient parfois pour nous dire que c’est un parking et que personne ne peut dormir ici. Ils nous demandent alors de partir. Parfois, quand j’ai de l’argent, je vais à la gare du Midi où il y a un endroit pour prendre une douche", raconte Aki.



Hier, Fedasil n’a pas trouvé de logement pour 125 demandeurs d’asile dont une grande majorité de femmes et d’enfants. "Ils se sont retrouvés littéralement en rue avec aucune autre solution que de faire appel aux associations. On parle littéralement de personnes qui ont droit à l’accueil. Ce sont des demandeurs de protection internationale. C’est une obligation légale pour la Belgique de les accueillir, de leur fournir un accompagnement médical et socio-juridique. Et ces personnes n’ont finalement accès à rien, mis à part la rue", dénonce David Vogel, responsable de la structure médicale de MSF.

Pour la secrétaire d’Etat à l’asile, la réponse doit être européenne. "909 demandes d’asile par semaine en Belgique et moins de 30 au Portugal, avec à peu près le même nombre d’habitants, ce n’est pas tenable. Nous devons donc tirer ensemble la sonnette d’alarme en Europe", estime Nicole De Moor, secrétaire d’Etat à l’asile et à la migration.

Malgré ces conditions, Aki souhaite rester en Belgique et y travailler.