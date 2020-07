Pas de réouverture des salons: les organisateurs ne comprennent pas, se déclarant plus sûrs que les centres commerciaux

Ce mercredi, le Conseil National de Sécurité a décidé de ne pas élargir le déconfinement. Dès lors, les salons restent interdits. Le directeur d'un des principaux organisateurs de salon a exprimé leur déception et incompréhension.

Vu la situation épidémiologique insuffisamment stable selon le Conseil National de Sécurité, aucun nouveau pas en avant n'a été fait dans le déconfinement de la Belgique. Dès lors, les salons restent interdits. À la grande désillusion de Frédéric François, le directeur de FISA qui regroupe les principaux salons du pays. "Je suis tout à fait déçu. On ne comprend pas pourquoi", a-t-il dit.

"Nous pouvons organiser nos événements de façon sûre d'un point de vue sanitaire, même plus sûre que quand on visite un centre commercial. Nous pourrions limiter nos salons à une personne sur dix. La Première ministre évoque aussi un problème lié à la traçabilité. Mais nos événements sont les plus traçables puisque nous faisons enregistrer tous nos visiteurs, tous nos exposants, nous disposons de leurs nom, données gsm et email. Nous pouvons les contacter avant, pendant et après. Je ne comprends pas pourquoi on continue à nous mettre de côté alors que d'autres événements sont moins sûrs", s'est confié Frédéric François qui a confirmé que les organisateurs de salon allaient demander devant la justice une astreinte de 100.000 euros/jour à partir d'aujourd'hui.