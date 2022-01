Face à l'absence du salon de l'auto, où les Belges achètent-ils leur voiture?

Le salon de l’auto annuel est annulé pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie. Depuis, les concessionnaires se sont adaptés et ont trouvé une alternative : ouvrir un salon de l’auto chez le distributeur automobile.

Dans une concession à Wavre, 20 à 30% des ventes se font au mois de janvier. Ceci a permis à Nicolas de réaliser un beau chiffre d’affaires. En tout, 150 voitures ont été vendues ce mois-ci.

Le monde n’afflue pas dans les concessions comme au salon de l’auto. Mais les gens qui se déplacent ont l’intention d’acheter. Par conséquent, le nombre des visiteurs est en baisse. En revanche, les délais de livraison sont écourtés.

Voitures électriques

Les véhicules hybrides et électriques sont les modèles favoris. "Fin 2021, on a vu une vraie demande par rapport aux véhicules électrifiés comme des hybrides et électriques", nous confirme Christophe Dubon, porte-parole de la Fédération Belge de l’Automobile & du Cycle. Ce sont des automobiles appréciées autant par les entreprises que par les particuliers. Selon les modèles, 70% des achats sont liés à des sociétés et 20% à des particuliers.

Pour l’instant, il est difficile de dresser le bilan du marché pour le secteur automobile, étant donné qu’il diffère pour chaque constructeur. Il faudra donc patienter quelques mois. En tout cas, les retours des différentes marques sont plutôt positifs.